السودان يُؤكد مواصلة إجلاء رعاياه من ليبيا

أكدت وزارة الخارجية السودانية مواصلة جهودها لإجلاء كل مواطنيها الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا وذلك عبر تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والجهات ذات الصلة الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن الوزارة قولها في بيان لها، إنه من المقرر وصول طائرة من العاصمة طرابلس مساء اليوم الثلاثاء على متنها (165) مواطناً سودانياً من الراغبين في العودة طوعياً من ليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية أنها نظمت حوالي (6) رحلات عودة طوعية من طرابلس منذ مطلع هذا العام في إطار برنامج العودة الطوعية حيث عاد ما يفوق ألف مواطن سوداني.