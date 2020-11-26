السودان يُعلن الحداد 3 أيام على وفاة «المهدي»

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على وفاة رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في بيان نشر عبر حسابه على تويتر: “أعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020”.

ووجه حمدوك بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج، حدادا على وفاة الإمام الصادق المهدي.

أعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءاً من اليوم الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠م، كما وجه بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها والسفارات السودانية، حداداً على وفاة السيد الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب الأمة، وإمام الأنصار. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) November 26, 2020

وفي وقت سابق، أكدت مصادر عائلية ومقربون وفاة رئيس وزراء السودان السابق وزعيم حزب “الأمة” السوداني الصادق المهدي عن عمر ناهز 85 عاما في الإمارات، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الحزب مطلع الشهر الجاري نقل زعيمه الصادق المهدي إلى الإمارات لتلقي العلاج، عقب الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، على الرغم من تفضيله شخصيا الاستمرار في المداواة بمستشفى علياء الوطني.

وأشار بيان للحزب يوم 21 أكتوبر إلى أن زعيمه أصيب بكورونا، وقال: “أصيب الإمام بالشعور بالإعياء، وأجري له فحص (كوفيد – 19)، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية”.

والصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني ورئيس “حزب الأمة القومي”.

وكان المهدي آخر رئيس وزراء ينتخب ديمقراطيا، وأطيح به عام 1989 في الانقلاب العسكري الذي جاء بالرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة.