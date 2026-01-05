السودان.. 114 قتيلاً في دارفور والهجمات الجوية تتواصل

أعلن الجيش السوداني اليوم الاثنين 5 يناير 2026، عن إسقاط طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع كانت تحاول استهداف مواقع مدنية وعسكرية في منطقة مروي بالولاية الشمالية.

وأكدت مصادر عسكرية أن الطائرات المسيّرة كانت تستهدف سدّ مروي، ومقر قيادة الفرقة 19 مشاة، بالإضافة إلى قاعدة مروي الجوية، لكن الدفاعات الجوية للفرقة تمكنت من إسقاط جميع الطائرات قبل بلوغ أهدافها، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية بمقتل 114 شخصاً خلال أسبوع واحد في إقليم دارفور غرب السودان، جراء هجمات متفرقة، بينما تستمر المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق.

وأوضح الجيش السوداني أن المضادات الجوية لفرقة 19 مشاة تصدت للمسيّرات الانتحارية في وقت مبكر من صباح اليوم وأسقطتها قبل وصولها إلى الأهداف الحيوية في مروي.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الزرق شمال دارفور مقتل 51 مدنياً في هجوم بطائرات مسيّرة من قوات الدعم السريع يوم السبت الماضي، ما يعكس تعقيد الوضع الإنساني في الإقليم.

وتواصلت الهجمات الجوية على مدن ومناطق متعددة في السودان، حيث تعرضت مدينتا كنانة وعسلاية في ولاية النيل الأبيض لهجوم بطائرات مسيّرة انتحارية أمس الأحد.

وأفاد المرصد السوداني لحقوق الإنسان بأن الجيش السوداني استهدف بلدة غرير في ولاية شمال دارفور، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

كما شهدت ولاية جنوب كردفان قصفاً مكثفاً على مدينة الدلنج من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وسط صعوبة في حصر الأعداد بسبب انقطاع شبكات الاتصال.

وأشار محللون سياسيون إلى أن الصراع في السودان أصبح خارج إرادة الأطراف المحلية، وأن حرب القوى الإقليمية والدولية على الأرض السودانية تزيد معاناة السكان.

وطالبت منظمات المجتمع المدني السودانية بوقف فوري للهجمات على الأعيان المدنية، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، كما دعت إلى فرض حظر طيران فوق إقليم دارفور لحماية المدنيين.

زوجة البشير تنفي شائعات وفاته وتؤكد أنه في أتم الصحة والعافية

نفت وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الأنباء المتداولة حول وفاته، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت بابكر في منشور على حسابها الرسمي بـفيسبوك: “يروج بعض ضعفاء النفوس لإشاعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. حفظك الله ورعاك. صاحب الفخامة في أتم الصحة والعافية والحمد لله وأطال الله في عمرك”.

ويأتي هذا النفي بعد تداول واسع لأنباء عن وفاة البشير، الذي لا يزال يخضع للعلاج، وسط متابعة من أنصاره للاطمئنان على وضعه الصحي. وكانت زوجته قد أشارت في وقت سابق إلى أنه مرّ بوعكة صحية ألزمته الفراش، قبل أن تؤكد لاحقًا تحسن حالته بشكل ملحوظ، معربة عن امتنانها لكل من سأل أو دعا له.

وكان عمر البشير قد أطيح به في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالصراع في دارفور منذ عام 2003.