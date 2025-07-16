السودان.. 13 وفاة بالكوليرا و661 إصابة خلال أسبوع وحمى الضنك تطرق الأبواب!

تصاعدت موجة الكوليرا في السودان خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في وزارة الصحة 13 حالة وفاة و661 إصابة جديدة بالكوليرا في الفترة من 5 إلى 11 يوليو، ما يزيد من حجم الأزمة الصحية التي تضرب البلاد.

وذكرت التقارير أن الإصابات توزعت على 33 محلية في 12 ولاية، ليصل إجمالي الحالات التراكمية إلى أكثر من 87 ألف إصابة، مع تسجيل 2264 وفاة في 111 محلية ضمن 17 ولاية.

ورغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات، لا تزال التحديات كبيرة، خصوصاً مع تفاوت توفر أدوية الكوليرا والمستلزمات الطبية في مخازن الصندوق، مما يعقد جهود السيطرة على الوباء في ظل موسم الخريف القادم الذي يهدد بزيادة الانتشار.

في ذات الوقت، حذرت وزارة الصحة من تفشي حمى الضنك التي سجلت 28 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي جميعها بولاية الخرطوم، مع تحذير من ضرورة التحرك السريع لتطويق المرض ومنع انتشاره، وذلك بعد اجتماعات طارئة ودعوات لتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف لتفعيل غرف الطوارئ في الولايات.

وشدد وكيل وزارة الصحة الاتحادية هيثم محمد إبراهيم على تكثيف الجهود العاجلة خاصة في إقليم النيل الأزرق والعاصمة الخرطوم، مؤكداً أهمية تفعيل غرف الطوارئ والاستعداد لمواجهة تداعيات موسم الخريف الذي يفاقم من المخاطر الصحية.

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تقدم كبير في جهود إزالة ودفن الجثث المتبقية في العراء والتي خلفتها الحرب، حيث تم دفن نحو 90% منها بالتعاون مع هيئة الطب العدلي والدفاع المدني والهلال الأحمر السوداني، ضمن حملة كبرى تهدف لمنع أي آثار صحية أو بيئية تهدد السكان.

قصف مدفعي في الفاشر يسفر عن مقتل 4 فتيات وطفل وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

شهدت مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، اليوم الأربعاء، مقتل أربع فتيات وطفل واحد جراء قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على حي الوادي، بالتزامن مع تجدد المعارك البرية بين أطراف النزاع في المدينة.

وأفادت مصادر محلية لموقع “سودان تربيون” بأن قوات الدعم السريع أطلقت كميات كبيرة من القذائف المدفعية منذ الصباح، مستهدفة تمركزات الجيش السوداني قرب حي المدرج في الجزء الجنوبي من الفاشر، حيث تصدى الجيش لهذه الهجمات التي استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطيران المسيّر. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب هجمات برية متكررة.

في سياق متصل، أعلنت منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين عودة أكثر من 1.5 مليون نازح وقرابة 200 ألف لاجئ من مصر وجنوب السودان إلى ديارهم في السودان، وسط استمرار أزمة النزوح التي ارتفعت أعدادها إلى أكثر من 11.5 مليون نازح داخلي في يناير الماضي قبل أن تبدأ بالتراجع عقب سيطرة الجيش على عدة ولايات.

يُذكر أن النزاع المسلح في السودان اندلع في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أدى إلى تدهور الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية، وزيادة حدة أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا. رغم محاولات وساطات عربية وأفريقية ودولية، لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم حتى الآن.