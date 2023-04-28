السودان.. 387 قتيل منذ بدء المعارك.. وتعرض المستشفيات للنهب والقصف

أفادت نقابة أطباء السودان بتعرض مستشفى الجنينة بدارفور للنهب، وتعرض قسم الأطفال بمستشفى «إبراهيم مالك» للقصف رغم توقفه عن العمل.

وذكرت النقابة في بيان لها، أنّ 6 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء من طرف قوات عسكرية وغيرها، مشيرة إلى أنّه لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى.

وأضافت النقابة أنّ جميع مستشفيات مدينة الجنينة في ولاية دارفور أصبحت «خارج الخدمة»، موضحة أنّ 74 شخصا قتلوا على الأقل إثر اشتباكات مسلحة في مدينة الجنينة بدارفور يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

وأشارت نقابة أطباء السودان إلى ارتفاع أعداد القتلى المدنيين إلى 387 شخصا والإصابات إلى ألف و928 جريح منذ بدء الاشتباكات في منتصف أبريل الجاري.