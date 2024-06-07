السودان.. 40 قتيلا في قصف مدفعي قرب الخرطوم

في سياق التصعيد الذي تشهده الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، “قتل عشرات المواطنين في قصف مدفعي عنيف على أم درمان قرب الخرطوم”.

وأفاد ناشطون سودانيون، أن “نحو 40 شخصا قتلوا وأصيب 50 آخرون في قصف “مدفعي عنيف” من قوات الدعم السريع على أم درمان، ضاحية الخرطوم”.

وقال “تنسيقية لجان مقاومة كرري” في بيان: “لا يوجد حصر دقيق لعدد شهداء اليوم بأم درمان”، موضحة أن “أغلب المتوفين وصلوا لمشفى النو التعليمي، والبقية لمستشفيات خاصة والبقية الأخرى تمّ دفنهم قبل وصولهم للمستشفيات من قبل ذويهم”.

بدورها، نفت قوات الدعم السريع، أن “تكون قد استهدفت أي مدنيين في القرية”.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي في تسجيل مصور، إن “الأمر يتعلق بمعركة جرت في أطراف بلدة ود النورة بين عناصر الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والمخابرات العامة وكتيبة من فلول المؤتمر الوطني”.

وأضاف أن “ما جرى تداوله من قتل لعشرات المدنيين من سكان البلدة وسلب ممتلكاتهم ما هو إلا افتراء من صنع عناصر النظام القديم”.

هذا وتتواصل المعارك في جميع أنحاء البلاد بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حمدان دقلو، وتشير بعض التقديرات إلى أن حصيلة قتلى الحرب تصل إلى 150 ألفا.