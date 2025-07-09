السودان.. 90% من المستشفيات خارج الخدمة وتحذيرات من انهيار صحي شامل

حذّرت جهات طبية سودانية من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في مناطق النزاع، بالتزامن مع اتساع رقعة الدمار الذي ألحقته الحرب الجارية منذ أكثر من عام، في ظل خروج معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، ونزوح الكوادر الطبية وغياب أي أفق لحل سياسي قريب.

وقالت شبكة أطباء السودان، إن النظام الصحي في إقليمي دارفور وكردفان بات على شفا الانهيار الكامل، مشيرة إلى أن نحو 90% من المنشآت الطبية في هذه المناطق تعرّضت للتدمير الكلي أو الجزئي، محمّلة الجيش وقوات الدعم السريع مسؤولية استهداف المستشفيات والمنشآت الإنسانية.

وتحدثت الشبكة عن عجز شبه تام في تقديم أبسط الخدمات الطبية، ما يهدد حياة ملايين المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، مضيفة أن “الكارثة قاب قوسين، في ظل غياب أي تدخل دولي فعال”.

ووفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة، فإن الفترة بين أبريل 2023 ونهاية العام ذاته شهدت 136 هجمة موثقة على مرافق صحية، أدت إلى مقتل 238 شخصًا وإصابة 214 آخرين. كما أودت 13 هجمة خلال النصف الأول من 2024 بحياة 16 شخصًا وأصابت 148 آخرين.

ومع استمرار استهداف المستشفيات الكبرى، وتوقف معظمها عن العمل، نزح آلاف الأطباء والممرضين إلى خارج البلاد، وسط تحذيرات من انتشار الأوبئة والمجاعة في المناطق المنكوبة.

الأزمة الدبلوماسية مع الإمارات

في موازاة ذلك، تتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين السودان والإمارات، بعد قرار مجلس الأمن والدفاع السوداني قطع العلاقات مع أبوظبي، متهمًا إياها بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والمعدات، وهو ما نفته وزارة الخارجية الإماراتية بشدة، واصفة تلك المزاعم بأنها “ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأي أدلة موثوقة”.

وأكد المجلس السوداني أن “دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي، خصوصاً في البحر الأحمر”، معلنًا سحب السفير السوداني وإغلاق البعثات الدبلوماسية في أبوظبي.

في المقابل، رفضت الإمارات الاعتراف بشرعية سلطة بورتسودان التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مقرًا لحكمه، مؤكدة أن “البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات التاريخية بين شعبي البلدين”.

وتأتي هذه التطورات في وقت فشلت فيه كافة الوساطات العربية والدولية في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رغم دخول الحرب عامها الثالث، وخلفت حتى الآن مئات الآلاف من الضحايا والنازحين، وسط تحذيرات من تحوّل البلاد إلى ساحة صراع إقليمي أوسع.

أزمة ممتدة وقلق دولي

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت، منذ مطلع العام الجاري، من أن مستشفيات السودان على شفا الانهيار الكامل، ما يُنذر بكارثة إنسانية شاملة.

كما دعت منظمة “أطباء بلا حدود” إلى توسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية، مؤكدة أن الوضع الحالي يهدد الأمن الغذائي والصحي لملايين السودانيين.