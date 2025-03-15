السوريون يملؤون الساحات احتفالاً بذكرى الثورة.. وانفجار عنيف يهزّ اللاذقية!

احتفل السوريون، اليوم السبت 15 مارس، بالذكرى الرابعة عشرة لـ”الثورة السورية”، وتوافد الأهالي إلى ساحة الأمويين بدمشق، كما توافد أهالي إدلب إلى ساحة السبع بحرات، وتجمع أهالي منبج في ريف حلب، وجابت مركبات شوارع مدينة حمص من حي بابا عمرو وصولا إلى حي الخالدية، فيما انتشرت عناصر الأمن في مختلف المحافظات، حفاظا على سلامة الأهالي أثناء الاحتفال بذكرى الثورة السورية.

وكتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر حسابه على منصة “إكس”: “سنبقى مدينين لصرخة الحرية الأولى، تلك التي انطلقت من درعا مهد الثورة السورية وعمت جميع المدن، وأوفياء للتضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا عبر أكثر من 14 عاما، سنواصل العمل حتى نمكن شعبنا بكافة أطيافه وعلى كامل أرضه من العيش بحرية وكرامة”.

سقوط ضحايا جراء انفجار عنيف بمدينة اللاذقية

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن “انفجارا عنيفا هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا”.

وقالت الوكالة السورية للأنباء “سانا”، “إن أسباب الانفجار العنيف في حي الرمل الجنوبي لا تزال مجهولة حتى الآن”.

وأكدت محافظة اللاذقية أن “انفجار حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية خلف 3 قتلى و12 مصابا”، لافتة إلى أن “فرق الدفاع المدني والأهالي ما زالوا يبحثون عن مصابين ومفقودين”.

مطار حلب الدولي يعود للخدمة اعتبارا من 18 مارس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، “إعادة تشغيل ​مطار حلب الدولي​ أمام حركة الطيران اعتبارا من 18 مارس الجاري”.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني السوري في بيانها: “نؤكد أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية”.

ولفتت الهيئة إلى “أنه بالتزامن مع إعادة تشغيل مطار حلب سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية”.

وأعربت الهيئة عن “ترحيبها بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب”.

الخارجية السورية: قرار المشاركة في قمة المانحين في بروكسل لم يحسم بعد

أكدت وزارة الخارجية السورية، “أن قرار المشاركة في قمة المانحين في بروكسل لم يحسم بعد، لافتة إلى أن دمشق لن تشارك بأي منتدى يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية”.

ونقلت الإخبارية السورية عن الخارجية ما جاء في بيانها: “قرار مشاركتنا في مؤتمر بروكسل بشأن سوريا غير محسوم، والمشاركة مرهونة بقدرته على تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري”.

وأضافت الخارجية: “لن نشارك في المؤتمر إذا كان مسيسا بطريقة تخدم روايات محددة، وكذلك لن نشارك بأي منتدى يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية”.

هذا “ومن المقرر أن يكون مؤتمر المانحين الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي سنويا منذ عام 2017، تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح”، هو الأول الذي يعقد منذ الإطاحة بنظام الأسد قبل ثلاثة أشهر”.

سوريا.. منحة مالية بمناسبة عيد الفطر

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، “قرارا بصرف منحة مالية تعادل راتب شهر واحد للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

ووفق القرار، “تصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفقا لما يلي: أولاً: للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد، ثانياً: لأصحاب المعاشات التقاعدية (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، كما تعفى هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات”.