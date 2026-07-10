السوق الليبية تعزز موقعها كأكبر مستورد لـ«الغلال التونسية» في 2026

حافظت ليبيا على صدارة الأسواق المستوردة للغلال التونسية خلال عام 2026، مستحوذةً على أكثر من 73% من إجمالي الصادرات التونسية من الغلال، وفق بيانات المجمع المهني المشترك للغلال في تونس.

وبلغت الكميات المصدرة إلى السوق الليبية منذ بداية العام وحتى 8 يوليو 2026 نحو 13.877 طنًا، مقابل 12.238 طنًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 13%.

وقال كاهية مدير إدارة تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال، طارق تيرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، إن صادرات الغلال التونسية توسعت خلال الفترة الحالية لتشمل 27 سوقًا خارجية، مقابل 21 سوقًا خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.

وأوضح تيرة أن توسع حضور الغلال التونسية في الأسواق العالمية يعود إلى جهود البحث عن أسواق تصديرية جديدة وواعدة، إلى جانب مشاركة المصدرين التونسيين في التظاهرات والصالونات الدولية التي تتيح بناء شراكات جديدة والترويج للمنتجات التونسية.

وبلغ إجمالي صادرات الغلال التونسية منذ بداية السنة وحتى 8 يوليو 2026 نحو 18.873 طنًا، بقيمة إجمالية بلغت 88.07 مليون دينار تونسي، مقابل 15.738 طنًا بقيمة 76.67 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وسجلت الصادرات بذلك نموًا بنسبة 20% على مستوى الكميات و15% على مستوى القيمة مقارنة بالعام الماضي.

وعلى مستوى الأسواق الأوروبية، بلغت صادرات الغلال التونسية نحو 3.552 طنًا بقيمة قاربت 13.3 مليون دينار، مقابل 1.919 طنًا بقيمة 4.58 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت السوق الفرنسية قائمة الأسواق الأوروبية المستوردة للغلال التونسية بكمية بلغت نحو 2.075 طنًا، أي ما يعادل قرابة 11% من إجمالي الصادرات، تلتها السوق الإيطالية بحوالي 1.034 طنًا، بينما استقبلت بقية الأسواق الأوروبية نحو 434 طنًا.

أما الأسواق الخليجية، فبلغت صادرات الغلال الصيفية إليها نحو 1.058 طنًا حتى 8 يوليو 2026، مقابل 1.185 طنًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلةً تراجعًا بنسبة 10%.

وفي ما يتعلق بأصناف الغلال المصدرة، تصدر “الدلاع” قائمة المنتجات بنسبة 53% من إجمالي صادرات الغلال الصيفية، يليه الخوخ بنسبة 24.3%، ثم المشمش بنسبة 10.5%، بينما بلغت حصة التوت الأزرق 4%.

وأكد طارق تيرة أن التوت الأزرق يعد من الأصناف الواعدة في قطاع التصدير، بعدما بلغت الكميات المصدرة منه 751 طنًا بقيمة 21.9 مليون دينار، متجهةً إلى 20 سوقًا خارجية، أبرزها الإمارات والهند وإسبانيا.

وأشار المسؤول التونسي إلى أن عمليات تصدير الغلال تتواصل بوتيرة تصاعدية، متوقعًا أن تتجاوز الكميات المصدرة 40 ألف طن مع نهاية عام 2026.