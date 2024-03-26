السوق المصرية تشهد هبوطا كبيرا بأسعار السلع والسيارات والحديد

شهدت السوق المصرية هبوطا كبيرًا وتراجعا حادّا في أسعار السلع والسيارات والحديد، بعد زيادات كبيرة العامين الأخيرين بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وبحسب موقع المصري اليوم، بلغت نسبة تراجع الأسعار ما بين 270 إلى 525 ألف جنيه، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في مصر وتوافره بعد أيام من قرارات البنك المركزي المصري أول الشهر الجاري.

ووفق الموقع، أصبح سعر سيارة تيجو 2023 نحو 990 ألف جنيه، بنسبة تراجع 20%، وسعر سيارة mg zs 2023، بلغ مليونا و100 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 15% وهى سيارة صينية مستوردة، وسعر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1987 بلغ 120 ألف جنيه، وبها تكييف.

كما بلغ سعر سيارة بروتون ويرا 2004، 86 ألف جنيه كحد أدنى، وسعرها كحد أقصى إلى 115 ألف جنيه، وسعر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013- بلغ نحو 140 ألف جنيه حد أدنى، وسعرها الأقصى إلى 160 ألف جنيه.

بينما تبدأ أسعار شيفرولية كابتيفا من مليون و470 ألف جنيه، للنسخة الأولى خماسية المقاعد، وسباعية المقاعد بلغ سعرها الجديد مليونا و520 ألف جنيه، مقابل مليون و790 ألف جنيه قديما.

ووفق الموقع، انخفضت أسعار أوبل كروس لاند الـSUV الرياضية موديل 2024 بقيمة 300 ألف جنيه للفئة Topline كاملة التجهيز، وبلغ سعرها مليونا 549 و990 جنيهًا بدلا من 1.849.990 جنيه، كما سجلت أسعار أوبل موكا الكروس أوفر موديل 2024، قيمة 350 ألف جنيه، لبفئة واحدة GS line سعرها مليون 749 و990 جنيهًا.

وهبطت أسعار سيارة جراند لاند موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 400 إلى 525 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها من مليون و949 و990 جنيهًا، للفئة Highline القياسية، أما الفئة Topline+ الثانية من جراند لاند فأصبح سعرها الجديد 2 مليون 74 و990 جنيهًا.

وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15-20% على أن ترتفع النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مؤكدا أنه تم الإفراج عن كل البضائع المتراكمة في الموانئ.

وحسب وسائل إعلام مصرية، قال رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزيني، إن كل شركات الحديد خفضت أسعارها بقيمة 10 آلاف جنيه (210.96 دولار) للطن منذ قرار تطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يوم 6 مارس الجاري، لينخفض سعر طن الحديد من مستويات 55-60 ألف جنيه (1160.31-1265.79 دولار) للطن للمستهلك إلى ما بين 40-46.5 ألف جنيه (834.86-980.99 دولار) للطن، كما خفضت عددا من المصانع الاستثمارية سعر طن الحديد لحوالي 37 ألف جنيه (780.54 دولار).

يذكر أنه وخلال أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر، ارتفعت أسعار الحديد والسيارات والسلع، إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الاعتماد على استيرادهم من الخارج، مما دفع التجار والمنتجين إلى تسعير الحديد والسيارات بسعر الدولار في السوق الموازية.