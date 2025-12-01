السوق النفطي يهدأ بعد قرار «تعليق زيادات الإنتاج»

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن جددت مجموعة “أوبك+” التزامها بتجميد أي زيادات في الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يناير المقبل بنسبة 2.39% مسجلة 59.94 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر فبراير بنسبة 2.29% لتصل إلى 63.80 دولار للبرميل.

وجددت دول “أوبك+” الثماني تعليق أي زيادات في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، مشيرة إلى أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف أو تعديل الإنتاج عند الحاجة، وفق بيان رسمي صدر بعد اجتماع المجموعة يوم الأحد.

وقال آنه فام، محلل لدى “إل إس إي جي”، إن قرار “أوبك+” ساعد على تهدئة توقعات السوق بشأن نمو المعروض النفطي خلال الأشهر المقبلة وخفف من الضغوط المرتبطة بفائض المعروض.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن سوق النفط العالمية لا تزال حساسة لتقلبات العرض والطلب، مؤكداً أن استقرارها يعتمد على قرارات اللاعبين الرئيسيين، وأن “دور أوبك+ يظل حاسماً لأمن الطاقة العالمي والاستقرار الاقتصادي والاستثمار طويل الأجل”.

وعقدت الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+”، وهي روسيا والسعودية والإمارات والعراق والجزائر وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان، اجتماعاً لمراجعة مستجدات السوق وآفاقها المستقبلية، حيث أبقت على خطتها للحفاظ على سقف الإنتاج عند مستوى ديسمبر 2025، مع تمديد تعليق أي زيادات الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى مارس 2026.

وتأسست مجموعة “أوبك+” كتحالف بين الدول المنتجة للنفط لتنسيق السياسات الإنتاجية بهدف تحقيق استقرار أسعار النفط عالمياً. وفي السنوات الأخيرة، لعبت المجموعة دوراً رئيسياً في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن تغييرات الطلب والعرض، إلى جانب التحديات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على الإمدادات، خصوصاً بعد جائحة كورونا والأزمات الإقليمية.