السويحلي: أُبشر حفتر بهزيمة ما تبقى من قواته على أسوار طرابلس

علق رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، على خطاب خليفة حفتر الذي ألقاه مساء الخميس، وأعلن من خلاله عن ما أسماها بـ”ساعة تحرير طرابلس”.

وقال السوبحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

سأكرر ما قلته في 4-4 من وسط طرابلس عندما بدأ مجرم الحرب حفتر عدوانه الفاشل الذي سيدفع ثمنه وأعوانه غاليًا!.

وأضاف:

وأبشره بهزيمة ما تبقى من عصاباته ومرتزقته على أسوار طرابلس العصية. تحية إجلال إلى أبطال بركان الغضب الذين نجدد معهم العهد على تحقيق النصر المبين، وما ذلك على الله بعزيز.