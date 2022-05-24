«السويحلي»: إجراء الانتخابات على مراحل فكرة صائبة وتجرى في عديد الدول

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي إنّ فكرة إجراء الانتخابات على مراحل أمر مطروح للنقاش منذ مدة، وهي فكرة صائبة، ووإنّ كثير من دول العالم تجري الإنتخابات على مدى أسابيع وأحيانا شهور.

وأوضح السوحلي عبر صفحته بموقع فيسبوك أنّ الليبيون جميعا متلهّفون للذهاب إلى الإنتخابات في أسرع وقت للتخلص من جميع الأجسام الموجودة منذ قُرابة 10 سنوات.

وبيّن السويحلي أنّه يمكن إجراء الانتخابات في معظم مدن المناطقة الغربية، بدءا من مصراتة شرقا مرورا بكل مدن الشريط الساحلي وطرابلس، وصولا إلى زوارة غربا، وأيضا أغلب مدن الجبل، وعلى رأسها غريان.

وأردف السويحلي قائلا: «هل يجوز حرمان سكان هذه المناطق من حقهم لأن سكان مناطق أخرى ممنوعين من ممارسة حقهم المشروع بالقوة القاهرة، المتمثلة فى سلطة حفتر وعقيلة».

واعتبر السويحلي أنّ إجراء الانتخابات على مراحل سيكون هو الحل الوحيد المُتاح في ظل استمرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وزمرته في عبثه، وتماهي بعض أعضاء مجلس الدولة معه، وفقا لقولة.

وأضاف السويحلي أنّ هذا الحل سيُغيّر المشهد بالكامل، وسيُشجع بقوة سكان باقي المدن والمناطق الراغبة ولكنها غير قادرة للضغط على عقيلة صالح وخليفة حفتر وغيرهم وإجبارهم على الرضوخ لإجراء الانتخابات والإلتحاق بمن سبقهم.