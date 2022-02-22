السويحلي: الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرحمن السويحلي، إن الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي في ليبيا.

وأعلن السويحلي في تغريدة عبر حسابعه على تويتر، عن دعمه لمبادرة عودة الأمانة للشعب التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، واعتبرها خارطة طريق واقعية وعملية لإنجاز الانتخابات في يونيو القادم.

وأضاف السويحلي: “الأمم المتحدة وجميع الأطراف أمام اختبار حقيقي الآن لمدى مصداقية شعارات دعم الانتخابات التي يرفعونها دائما”.

وأردف: “لن نقبل أبدا بتسليم الدبيبة السلطة إلا لحكومة منتخبة وفقا لخارطة الطريق المعتمدة”.