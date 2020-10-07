السويحلي: المحاصصة الجهوية المقيتة يُرسخونها في المغرب

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، عن رفضه لمخرجات الحوار الليبي المنعقد في بوزنيقة المغربية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “في الخمسينيات لم يصل تطرف اعتى الفدراليين إلى هذه الحالة من السفه بتبني هذه المحاصصة الجهوية المقيتة التي يرسخونها اليوم في المغرب”.

وأشار إلى أن المؤسسات الفنية العليا تُوحد باختيار الكفاءات بعيداً عن الجهويات.

ودعا السويحلي العقلاء في مجلسي الدولة والنواب إلى رفض هذا العبث.

فى الخمسينيات لم يصل تطرف أعتى الفدراليين إلى هذه الحالة من السفه بتبني هذه المحاصصة الجهوية المقيتة التى يرسخونها اليوم فى المغرب.

المؤسسات الفنية العليا تُوحد بإختيار الكفاءات بعيدا عن الجهويات.

أدعو العقلاء فى مجلسي الدولة والنواب إلى رفض هذا العبث.

عن مناصب المادة 15 أتحدث! https://t.co/grm8lG4Bua — عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) October 7, 2020

ووقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق مساء الثلاثاء، في بوزنيقة المغربية على اتفاق بشأن معايير وآليات اختيار المناصب السيادية.

وأكد الوفدان توصلهما إلى تفاهمات شاملة إزاء آليات ومعايير تولي المناصب السيادية، وستكون رهن النواب والدولة للمضي قدما في تنفيذها، واختيار من يتولون قيادة المناصب السبعة في ليبيا.