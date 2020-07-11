السويحلي: تحرير سرت والجفرة أولوية لإنهاء التمرد

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق الدكتور عبد الرحمن السويحلي، إن سرت والجفرة جزء من المنطقة الغربية وتحريرهما أولوية لإنهاء التمرد.

‏وفي مقابلة تلفزيونية، نوه السويحلي بأنهم لن يسمحوا بتحقيق مآرب دول العدوان بعد فشلهم في تنفيذها عسكريًا.

‏وأضاف: “نحن ملتزمون بالدفاع عن حقوق أبطال بركان الغضب وهيكلتهم في مؤسسة الدولة”.

وتابع: “لابد من رص الصفوف لإنهاء التمرد بالكامل قبل استئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات تشريعية”.

‏وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق إلى أن مرتزقة شركة “فاغنر” هم واجهة للحكومة الروسية.

وفيما يتعلق بالدعم التركي لحكومة الوفاق، قال السويحلي إن تركيا حليف شرعي جاء لدعم الدولة الليبية وليس لدعم حزب الإخوان أو استجابة لدعوته.

ولفت إلى أن ‏فرنسا داعم رئيسي للعدوان وتحاول الآن الالتفاف على هزيمتها، في حين أن الإمارات تهيمن على قرارات النظام المصري.

كما أشار السويحلي إلى أن ‏المفاوضات المزعومة لاستئناف إنتاج النفط هي مناورة لفرض شروط المهزوم حفتر، مطالباً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتحمل مسؤوليته.

وأردف يقول: “الشعب الليبي والشباب سئموا الحروب والدمار ولذلك يجب أن تكون هذه الحرب هي الأخيرة والحاسمة بإنهاء أي محاولة لفرض الرأي أو الوصول للسلطة بالقوة”.

واستطرد قائلاً: “من تصدى للعدوان هم شباب وأبطال شجعان لبوا نداء الوطن ودحروا المعتدي كما هزموا داعش في سرت، وهم ليسوا مليشيات ولا نقبل استغلال هذا الملف كورقة سياسية”.

ونوه السويحلي بأن مهمة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تتمثل في بسط الأمن وتطبيق القانون وفقًا للتشريعات النافذة على الجميع دون استثناء سواءً كانت عصابات إجرامية أو غيرها.

هذا وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، أنّ بسط سلطة الدولة على كامل البلاد حق شرعي لا تفاوض عليه، وأنّ سيادة ليبيا وتضحيات أبنائها أمر لا تفريط فيه.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه في وقت سابق، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وقال السويحلي خلال اللقاء: “لن نقبل باستغلال ثروات الليبيين (النفط) كورقة لابتزازنا من دول العدوان”.

كما رحب السويحلي بمساهمة إيطاليا في نزع الألغام التي زرعتها عناصر حفتر جنوب طرابلس، وتعاونها مع حكومة الوفاق بما يخدم مصالح البلدين.

‏أكدت اليوم للسفير الإيطالي السيد "جوزيبي بوتشينو" أنّ بسط سلطة الدولة على كامل البلاد حق شرعي لا تفاوض عليه، وأنّ سيادة… Gepostet von ‎الدكتور عبد الرحمن السويحلي‎ am Montag, 6. Juli 2020