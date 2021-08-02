السويحلي: صندوق الاقتراع لن يكون إلا مساراً لترسيخ الدولة الديمقراطية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرحمن السويحلي، إن صندوق الاقتراع لن يكون إلا مساراً لترسيخ الدولة الديمقراطية.

جاء ذلك في تعليق له، على مقطع فيديو لأحد جرحى عملية “بركان الغضب” محمود الدليح، الذي فقد بصره أثناء محاولته تفكيك لغم زرعته قوات حفتر جنوب العاصمة طرابلس، قبل أن يتفجر ويسفر عن مقتل شقيقه.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ومن أجل هؤلاء وكل الدماء التي سالت في 2011 و4-4 ووفاءً لها وعهدا علينا؛ فلن يكون صندوق الاقتراع إلا مسارا لترسيخ دولة ليبيا الديمقراطية”.

وأضاف: “ولن نقبل أن يكون فرصة للانقضاض عليها والعودة إلى الدكتاتورية؛ فلا استفتاء على الحرية، والانتخابات فقط لمن يؤمنون بالديمقراطية ومتطلباتها”.

ومن أجل هؤلاء وكل الدماء التى سالت فى 2011 و 4/4 ووفاءاً لها وعهدا علينا؛ فلن يكون صندوق الاقتراع إلا مسارا لترسيخ دولة ليبيا الديمقراطية، ولن نقبل أن يكون فرصة للانقضاض عليها والعودة إلى الدكتاتورية؛ فلا استفتاء على الحرية، والانتخابات فقط لمن يؤمنون بالديموقراطية ومتطلباتها. https://t.co/n3WmnjTrWi — عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) August 2, 2021