السويحلي: كفوا عنا أموالكم وقنواتكم

قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي إن التدخل الإقليمي في ليبيا منذ عام 2014 ساهم بقوة في تأجيج الصراع.

وأضاف السويحلي :

“علينا جميعًا أن نتصدى لهم ونقولها مُدوية كفوا عنا أموالكم وقنواتكم”.

وقال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :