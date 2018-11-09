السويحلي: كفوا عنا أموالكم وقنواتكم

قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي إن التدخل الإقليمي في ليبيا منذ عام 2014 ساهم بقوة في تأجيج الصراع.
وأضاف السويحلي :
“علينا جميعًا أن نتصدى لهم ونقولها مُدوية كفوا عنا أموالكم وقنواتكم”.
وقال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :
” في لقائي مع جيفري فيلتمان نائب أمين عام الأمم المتحدة في يناير الماضي، طلب أن نستغل الاهتمام الدولي المتزايد لحل أزمة ليبيا، فأجبته : لماذا لا نجرب اهتمامًا أقل فربما يكون أنفع ! “.
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