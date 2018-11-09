ليبيا

السويحلي: كفوا عنا أموالكم وقنواتكم

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 نوفمبر 2018 - 19:16
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الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي

قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي إن التدخل الإقليمي في ليبيا منذ عام 2014 ساهم بقوة في تأجيج الصراع.

وأضاف السويحلي :

“علينا جميعًا أن نتصدى لهم ونقولها مُدوية كفوا عنا أموالكم وقنواتكم”.

وقال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :

” في لقائي مع جيفري فيلتمان نائب أمين عام الأمم المتحدة في يناير الماضي، طلب أن نستغل الاهتمام الدولي المتزايد لحل أزمة ليبيا، فأجبته : لماذا لا نجرب اهتمامًا أقل فربما يكون أنفع ! “.

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