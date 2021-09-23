السويحلي: لن يُعتد بقانون «عقيلة»

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الرحمن السويحلي، دعمه لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أكدتُ خلال لقائي بالسفير الإيطالي في طرابلس اليوم؛ دعمنا لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الأوضاع المعيشية والتمهيد لانتخابات تشريعية نزيهة على أساس قاعدة دستورية قانونية وفقًا لخارطة الطريق.

وأشار السويحلي إلى أن هذه القاعدة الدستورية، يجب أن تكون بعيدًا عن ما وصفها بـ”قفزات” مجموعة نواب فصّلوا “قانونًا” على مقاس حفتر وعقيلة، ولن يُعتد به، وفق قوله.