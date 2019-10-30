السويحلي: نجاح ملتقى برلين مرهون بكبح جماح الدول الداعمة لـ«حفتر»

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، الأربعاء، نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال السويحلي إنه أكد لنائبة السفير أن دحر العدوان على طرابلس شرط ضروري لحل واقعي وعادل للأزمة الليبية.

وأضاف يقول:

وشددتُ على أن نجاح لقاء برلين مرهون بقدرته على كبح جماح الدول الداعمة للمجرم حفتر، وأن لا يكون محاولة فاشلة أخرى لاقتسام السلطة كسابقاته التي عقدت الأزمة بدل حلها.