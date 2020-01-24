السويحلي: نحن دعاة سلام ولكننا نسحق من يأتينا غازيًا

السويحلي يتفقد محاور القتال. [سوشيال ميديا]

قام رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق الدكتور عبد الرحمن السويحلي، بجولة تفقدية لمحاور القتال على تخوم العاصمة طرابلس.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

من محور عين زارة اليوم جددنا إصرارنا على صد ودحر العدوان رفقة الأبطال الذين سطروا صمودا أسطوريا طيلة 10 أشهر، ويبذلون التضحيات دفاعًا عن حرية وكرامة الوطن.‬

وأضاف:

تماسكهم كبير على قلب رجل واحد، ولا يقبلون استغلال أي حزب أو تيار أو شخص لتضحياتهم.‬ نحن دعاة سلام ولكننا نسحق من يأتينا غازيًا.

من محور عين زارة جددنا إصرارنا على صد ودحر العدوان رفقة الأبطال الذين سطروا صمودًا أسطوريا طيلة 10 أشهر، ويبذلون التضحيات دفاعًا عن حرية وكرامة الوطن.

تماسكهم كبير على قلب رجل واحد، ولا يقبلون استغلال أي حزب أو تيار أو شخص لتضحياتهم.



نحن دُعاة سلام ولكننا نسحق من يأتينا غازيًا. pic.twitter.com/R4CDP1NJ23 — عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) January 24, 2020