«السويحلي» يتهم المبعوث الأممي بعدم الحيادية وينصحه بالاستقالة والمغادرة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، فقد حياديته وأصبح منحازاً للطرف الآخر خاصة بعد إحاطته الأخيرة المليئة بالمغالطات والتلفيقات، وفق قوله.

ونصح السويحلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، سلامة بالاستقالة والمغادرة بعد أن فقد مصداقيته في القيام بدور الوسيط المحايد.

وأضاف يقول:

أشد ما ألمني وأغضبني في إحاطة سلامة؛ بأن ما يحدث في ليبيا هو حرب بالوكالة؛ هل يعني ذلك أننا نحن وعشرات الآلاف المدافعين عن طرابلس؛ مرتزقة مأجورين لهذه الدولة أو تلك؟!! ليس هناك أحد منا يقاتل نيابة عن أي جهة؛ وأطالبه بالتراجع والاعتذار عن هذا الافتراء المسيء لتضحيات الليبيين.

وتابع:

قبل غريان كان سلامة يصف الأوضاع بالجمود وعدم قدرة أي من الطرفين على تحقيق أي تقدم على الأرض وفى إحاطته وفى محاولة مفضوحة للتخفيف من حجم التأثير الإستراتيجي لتحرير غريان يصف الوضع بأنه “جمود إستراتيجي”!!! ما عساه يقول غدا عندما يصل ما سماه “الجمود الإسراتيجي” الجفرة أو ترهونه؟.

إلى ذلك أعلن السويحلي عن تأييده النظام الاتحادي (الفيدرالي) لتحقيق لامركزية حقيقية في ليبيا وترسيخ وحدة البلاد بنص الدستور.