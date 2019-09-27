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«السويحلي» يدعو إلى الخروج في مظاهرات الجمعة

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 سبتمبر 2019 - 01:19
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دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، إلى الخروج عصر الجمعة، في مظاهرات بميدان الشهداء في طرابلس، وذلك للتعبير عن رفض عدوان قوات حفتر على طرابلس.

وقال السويحلي في تغريدة عبر تويتر:

إلى آلاف الليبيين الذين هجروا ودمرت بيوتهم وسلبت أرزاقهم ويعيشون الرعب في طرابلس تحت القصف العشوائي من مليشيات المتمرد.. موعدكم غدًا بعد عصر الجمعة في ميدان الشهداء رفضا للعدوان ودعما لأبنائكم الأبطال الذين يضحون بأرواحهم وأطرافهم في كل الجبهات دفاعًا عن أعراضكم وأموالكم وحريتكم.

وأوضح السويحلي أن الخروج في المظاهرات يأتي للتأكيد على رفض عدوان قوات حفتر، وإصرارهم وعزمهم على دحره واقتلاع مشروعه.

يأتي ذلك في حين دعت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، جموع الشعب إلى التظاهر عصر الجمعة تحت شعار “جمعة دعم المحاور” في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس وباقي ميادين وساحات المدن الليبية.

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