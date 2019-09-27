«السويحلي» يدعو إلى الخروج في مظاهرات الجمعة

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، إلى الخروج عصر الجمعة، في مظاهرات بميدان الشهداء في طرابلس، وذلك للتعبير عن رفض عدوان قوات حفتر على طرابلس.

وقال السويحلي في تغريدة عبر تويتر:

إلى آلاف الليبيين الذين هجروا ودمرت بيوتهم وسلبت أرزاقهم ويعيشون الرعب في طرابلس تحت القصف العشوائي من مليشيات المتمرد.. موعدكم غدًا بعد عصر الجمعة في ميدان الشهداء رفضا للعدوان ودعما لأبنائكم الأبطال الذين يضحون بأرواحهم وأطرافهم في كل الجبهات دفاعًا عن أعراضكم وأموالكم وحريتكم.

وأوضح السويحلي أن الخروج في المظاهرات يأتي للتأكيد على رفض عدوان قوات حفتر، وإصرارهم وعزمهم على دحره واقتلاع مشروعه.

نخرج غدًا : 1- تأكيداً على رفض عدوان عصابات حفتر وإصرارا وعزمًا على دحره واقتلاع مشروعه. 2- تعبيرا عن دعمنا واعتزازنا وفخرنا بأسودنا الصامدين فى الجبهات من أجل ليبيا حرة أبية. https://t.co/JTrp951VyN — عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) September 26, 2019

يأتي ذلك في حين دعت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، جموع الشعب إلى التظاهر عصر الجمعة تحت شعار “جمعة دعم المحاور” في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس وباقي ميادين وساحات المدن الليبية.