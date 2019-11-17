«السويحلي» يدعو إلى تطوير الموقف الدولي لاتخاذ إجراء حازم ضد الدول الداعمة لحفتر

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، الأحد، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه دعا خلال اللقاء إيطاليا إلى تطوير موقفها الرافض للعدوان على طرابلس بالتعاون مع أمريكا وبريطانيا وألمانيا من خلال اتخاذ موقف حازم ضد الدول الداعمة لحفتر في لقاء برلين.

وأشاف يقول:

كما جددت إصرارنا على دحر مليشيات المجرم حفتر واجتثاث مشروعه لتكون هذه آخر حرب في ليبيا.