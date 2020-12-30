«السويحلي» يدعو إيطاليا لدعم إنجاز استحقاق 24 ديسمبر 2021

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرجمن السويحلي، إيطاليا إلى دعم إنجاز الاستحقاقات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وأكد السويحلي للسفير الإيطالي أن الانتخابات مطلب مُلح لجميع الليبيين، وهي الوسيلة الأفضل لتوحيد مؤسسات الدولة وتجديد الشرعية واستعادة السيادة من خلال سلطة تشريعية واحدة.

وأضاف في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “ودعوت إيطاليا إلى دعم إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي الذي يُعد أهم مخرجات ملتقى الحوار السياسي”.

هذا وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تلقيها مبلغ 50 مليون دينار، للتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من العام المقبل، وفق خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.