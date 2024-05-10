«السويحلي» يفوز بلقب كأس ليبيا لكرة الطائرة

توّج “فريق السويحلي”، بلقب كأس ليبيا لكرة الطائرة للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تفوقه على “النصر”، بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأنهى “السويحلي”، أشواط المباراة التي قادها طاقم تحكيم دولي تونسي، شوطي الأول والثاني لمصلحته بنتيجة 25 – 20، 25 – 21، وتوقف الشوط الثالث بعدما كانت النتيجة متعادلة 24 – 24، وغاد فريق النصر الملعب ورفضه إكمال المباراة.

وأعلن الحكم الرئيسي فوز “السويحلي” بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، وبذلك تتويجه بلقب كأس ليبيا للمرة الخامسة في تاريخه، ليضيف إلى لقب الدوري الذي توّج بها الفريق قبل أيام.

ليلـة من ليـالي الأبطــال 🔥🤩 #بطل_الدوري_والكأس #بطل_العرب 🏆☑️ ‏#DemaSwehly | #SwehlySC تم النشر بواسطة ‏نادي السويحلي الرياضي‏ في الخميس، ٩ مايو ٢٠٢٤