السويحلي يكتب التاريخ.. بطلًا للدوري الليبي للمرة الأولى في مسيرته

دخل نادي السويحلي سجل المجد من أوسع أبوابه، بعدما توج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه المثير على النصر بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي.

وجاءت المباراة النهائية على قدر تطلعات الجماهير الليبية، حيث شهدت إثارة كبيرة وندية واضحة بين الفريقين اللذين قدما موسمًا استثنائيًا استحقا من خلاله بلوغ المشهد الختامي. وتمكن السويحلي من التقدم في الشوط الثاني عبر أيوب عياد من علامة الجزاء، قبل أن ينجح النصر في العودة خلال الدقائق الأخيرة بهدف التعادل عن طريق يحيى الزليتني، لتبقى هوية البطل معلقة حتى ركلات الترجيح.

وفي لحظة تاريخية ستبقى راسخة في ذاكرة جماهير مدينة مصراتة، ابتسمت ركلات الحسم للسويحلي الذي أظهر رباطة جأش كبيرة، لينجح في اقتناص أغلى ألقاب الكرة الليبية ويحقق حلمًا طال انتظاره لعقود.

ويعد هذا التتويج محطة مفصلية في تاريخ النادي، الذي أصبح أحد الأندية القليلة التي تمكنت من اعتلاء منصة الدوري الليبي، بعد مسيرة مميزة خلال الموسم الحالي شهدت منافسة قوية بين أبرز أندية البلاد. كما ضمن السويحلي مشاركته في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، فاتحًا صفحة جديدة من الطموحات على المستوى القاري.

أما النصر، فرغم مرارة خسارة اللقب، فقد قدم موسمًا كبيرًا ووصل إلى المباراة النهائية عن جدارة، ليؤكد مكانته بين كبار الكرة الليبية، في مواجهة ستبقى واحدة من أكثر النهائيات إثارة في السنوات الأخيرة.

وبين فرحة جماهير السويحلي وحسرة أنصار النصر، أسدل الستار على موسم استثنائي من الدوري الليبي، عنوانه الأبرز: «السويحلي بطل للمرة الأولى»؛ إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل النادي ويمنح جماهيره ليلة لن تنسى.