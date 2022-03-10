«السويحلي» يكشف عن تعرضه للاعتداء بعد انتهاء مباراته مع «الأهلي طرابلس»

قال نادي السويحلي الرياضي إنّ فريقه الرياضي لكرة الطائرة تعرض للاعتداء عقب فوزه على نظيره أهلي طرابلس في الدور الثاني من الدوري الرباعي الليبي.«»

وأوضح النادي في بيان له، أنّه فور انتهاء المباراة جرى قذفهم من جمهور الأهلي بعلب مياه، وإحداث أعمال شغب طالت الفريق والرياضيين حال دون خروجهم من الملعب.

وتابع النادي أنّه جرى الاعتداء عليهم بالحجارة، وتهشيم زجاج الحافلة المخصصة لنقل الفريق، مشيرا إلى أنّ لديهم كل الصور التي تثبت حوادث الاعتداء، بما فيها قطع الطريق أمام البعثة والتلفظ بعبارت نابية من قبل جماهير الأهلي.

وذكر النادي، أنّ مثل هذه الأفعال الطائشة تعمق المشاكل وتسئ للعلاقات بين الأندية الرياضية، داعيا نادي الاهلي طرابلس لوضع حل لضمان عدم تكرار هذه الأفعال.