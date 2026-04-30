السويحلي يودع كأس ليبيا.. «الأهلي طرابلس» يواصل المشوار

نجح الأهلي طرابلس في حجز بطاقة التأهل إلى الدور القادم من مسابقة كأس ليبيا، عقب فوزه على السويحلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، في مواجهة اتسمت بالحذر والانضباط التكتيكي من الجانبين.

مباراة مغلقة وتكافؤ حذر

جاءت المباراة متوازنة إلى حد بعيد، حيث غلب الطابع التكتيكي على أداء الفريقين، مع تقارب واضح في الخطوط وتقليل المساحات، ما حدّ من خطورة الفرص الحقيقية على المرميين.

الأهلي طرابلس حاول فرض نسقه دون اندفاع، بينما اعتمد السويحلي على التنظيم الدفاعي واللعب بحذر مع إهداره لضربة جزاء في المباراة، في ظل إدراك الطرفين لأهمية اللقاء كونه يُلعب بنظام خروج المغلوب.

الحسم من علامة الجزاء

ومع انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة (0-0)، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للأهلي طرابلس.

وشهدت الركلات لحظة مفصلية بإهدار السويحلي ركلتي جزاء متتاليتين، الأمر الذي منح الأهلي الأفضلية النفسية، ليستغلها لاعبوه بنجاح ويؤمنوا التأهل.

خبرة تحسم التفاصيل

أظهرت ركلات الترجيح الفارق في التعامل مع الضغط، حيث بدا لاعبو الأهلي أكثر هدوءًا وتركيزًا، في مقابل تراجع ذهني لدى لاعبي السويحلي في اللحظة الحاسمة، ما انعكس بشكل مباشر على نتيجة الركلات.

دلالات فنية

تعكس هذه المواجهة أن مباريات الكؤوس لا تُحسم دائمًا بالأداء الهجومي، بل بقدرة الفرق على إدارة التفاصيل الصغيرة، خاصة في اللحظات الحاسمة.

كما يؤكد تأهل الأهلي طرابلس امتلاكه للخبرة اللازمة في التعامل مع مثل هذه السيناريوهات، مقابل حاجة السويحلي لتعزيز الجانب الذهني في المباريات الكبيرة.

بهذا الفوز، يواصل الأهلي طرابلس مشواره في كأس ليبيا بثقة منتظرًا منافسه القادم ما بين الاتحاد والمدينة، فيما يغادر السويحلي المسابقة بعد أداء منظم، لكنه افتقد للحسم في اللحظة الفاصلة.