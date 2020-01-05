«السويحلي» يُجدد دعوته لقطع العلاقات مع الإمارات

الشاطر: نتعهد بالقصاص من حكام دويلة أبوظبي المارقة. [المجلس الأعلى للدولة]

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق الدكتور عبد الرحمن السويحلي، دعوته لقطع العلاقات مع دولة الإمارات بسبب دعمها لعدوان حفتر.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، معلقاً على قصف الكلية العسكرية بالهضبة الذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى:

رحم الله شهداء طلبة الكلية العسكرية الذين قضوا إثر قصف الطيران الإماراتي الداعم للمجرم حفتر.

وأضاف:

ونتعهد لجميع شهدائنا بالقصاص لهم من حكام دويلة أبوظبي المارقة التي طالبتُ بقطع العلاقات معها منذ أشهر، وأجدد مطالبتي لحكومة الوفاق بالقيام بذلك فورًا.