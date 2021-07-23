«السويحلي» يُطالب الحكومة بتسخير كافة الإمكانيات لمجابهة كورونا

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عصو ملتقى الحوار السياسي عبد الرحمن السويحلي، حكومة الوحدة الوطنية بتسخير كافة الإمكانيات لمجابهة فيروس كورونا.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “البلاد في حالة حرب مع جائحة كورونا اللعينة؛ على الحكومة تسخير كل إمكانيات الدولة العامة والخاصة لمواجهتها وتشريعات الطوارئ تسمح بذلك.

وأضاف السويحلي: “إلزام كافة المؤسسات الصحية الخاصة بوضع إمكاناتها تحت تصرف الحكومة وفتح أبوابها للمصابين أمر عاجل يستوجب التنفيذ وليس رجائها أو انتظار موافقتها!”.

البلاد فى حالة حرب مع جائحة كورونا اللعينة ؛ على الحكومة تسخير كل إمكانيات الدولة العامة والخاصة لمواجهتها وتشريعات الطوارئ تسمح بذلك.

إلزام كافة المؤسسات الصحية الخاصة بوضع إمكاناتها تحت تصرف الحكومة وفتح أبوابها للمصابين أمر عاجل يستوجب التنفيذ وليس رجائها أو انتظار موافقتها ! — عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) July 22, 2021