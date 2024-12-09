«السويحلي» يُهدد بعدم المشاركة في الدوري الليبي الممتاز

هدد نادي السويحلي الرياضي بعدم المشاركة في الموسم القادم من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بسبب تصرفات وصفها بغير مسؤولة.

وأفاد النادي في بيان تحصلت “عين ليبيا” علي نسخة منه، بأنه تفاجئ بأن القائمة التي قدمت إلى الانتخابات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قد خلت من أي عضو في المكتب التنفيذي عن المنطقة الوسطى والتي تضم أكثر من 4 أندية من في الدوري الممتاز وأكثر من 10 أندية في دوري الدرجة الأولى.

وأشار بيان النادي إلى أن بعض الأعضاء من الجمعية العمومية تقدموا بقائمة أخرى ورفض المسؤول المكلف استلام القائمة.

وأعلن السويحلي والأندية التي ترفض هذا التصرف أنهم قد يضطرون إلى عدم المشاركة في أي نشاط ينظم من قبل اللجنة المشكلة والقائمة المرشحة، وأكد أنه يحضر انتخابات الجمعية العمومية المقررة من قبل اللجنة المشكلة للانتخابات.