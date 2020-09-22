السويد.. امتلاء السجون بنسبة 100 % وحالة تأهب بمصلحة السجون

وفقًا لما نقله موقع سويدى باللغة العربية فإن السجون فى السويد شبه ممتلئة، وتم رصد ازدياد فى أعمال العنف داخل السجون وانتشار الأسلحة وتم الإبلاغ عن 327 حالة عنف بين السجناء، و91 حالة عنف ضد الموظفين، وزادت مضبوطات المخدرات داخل السجون إلى أكثر من الضعف.

حيث أعلن رئيس الدائرة السويدية مارتن هولمغرين، اليوم الثلاثاء، عن تأهب مصلحة السجون السويدية بسبب اكتظاظ السجون بنسبة 100% .

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن هولمغرين لصحيفة “داجنز نيهيتر” السويدية: “في الوقت الحالي، جميع سجون البلاد ممتلئة تمامًا، والوضع يثير قلقًا كبيرًا لأول مرة منذ سنوات عديدة. ولمواجهة الأزمة، قررنا أن نبقى في حالة تأهب قصوى”.

وأوضح أن هذا الشكل من العمل يقتضي اتخاذ إجراءات سريعة، وتركيز الموارد، وإنشاء مقر يبحث عن فرص لتحسين وضع السجناء.

وبحسب الصحيفة، بدأ عدد السجناء في السجون السويدية في الزيادة بشكل مطرد منذ عام 2017، قبل ذلك لعدة سنوات كان الاتجاه سلبيا وتم إغلاق عدد من السجون.

وتخطط السلطات السويدية لبناء سجون جديدة تتسع لنحو ألفي سجين، لكن هذا قد يستغرق نحو 10 سنوات.