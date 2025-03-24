السويد تشتري أسلحة بـ«مئات ملايين الدولارات» من إسرائيل

استوردت السويد “أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تفوق 41 مليار كرون (39 مليار دولار) بين العامين 2015 و2024، منها نصف مليار من إسرائيل وحدها”.

وبحسب صحيفة Dagens ETC، “في العام 2023 بلغت الواردات من إسرائيل 8 ملايين كرون (أكثر من 7 ملايين دولار)، لترتفع إلى 18 مليونا (أكثر من 17 مليون) في 2024 وتحل في المرتبة 12 بين الدول المصدرة للسويد”.

وقالت خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية ليندا أوكرستروم، للصحيفة: “إن استيراد الأسلحة من دول معينة يخلق تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد”، مضيفة أن “استيراد الأسلحة يُعد دعماً ضمنياً للدولة المصدّرة، وقد يحدّ من حرية السويد في انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الدول”.

وأعربت أوكرستروم، عن صدمتها من الأرقام المتعلقة بإسرائيل، مبينة أنه “كان هناك عُرف غير مكتوب بعدم استيراد الأسلحة من إسرائيل. الأرقام الحالية تُظهر أن ذلك لم يُحترم، وهذا أمر خطير”.

وقال المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب اليسار هاكان سفينلينغ: “إن الوقت حان لتنظيم استيراد الأسلحة، وإن التجارة مع إسرائيل “يجب أن تتوقف كليا”.