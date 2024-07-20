السويد توقف مساعداتها إلى العراق

أعلنت السويد البدء في الإلغاء التدريجي لمساعداتها لدولة العراق، كونه يتمتع بموارد كافية لرعاية سكانه.

وقالت الحكومة السويدية في بيان، “إنها أعطت تعليماتها لوكالات الإغاثة مثل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) وأكاديمية فولك برنادوت ببدء الإلغاء التدريجي لعملياتها بحلول 30 يونيو2025”.

وأضاف البيان أن “الظروف تغيرت وأصبح العراق الآن دولة متوسطة الدخل تتمتع بموارد كافية لرعاية سكانه”، موضحة أن القرار يمثل “فرصة لتوسيع العلاقات مع العراق من خلال التعاون في مجالات مثل التجارة والبيئة والهجرة”.

يذكر أنه على مدى السنوات الـ 10 الماضية، بلغت المساعدات السويدية المقدمة للعراق نحو 3 مليارات كرونة (284مليون دولار).