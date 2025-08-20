السياج الحدودي يتحوّل إلى «سور ساخن».. خطوة جديدة من ترامب لمكافحة الهجرة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة جديدة لتعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، من خلال طلاء السياج الحدودي المصنوع من الحديد باللون الأسود، في خطوة تستهدف الحد من عمليات العبور غير النظامية.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، إن القرار جاء بتوجيه من ترامب، مشيرة إلى أن اللون الأسود سيجعل السياج أكثر سخونة تحت أشعة الشمس، مما يصعب على المهاجرين تسلقه ومحاولة اجتيازه.

وأضافت نويم: “تسلق هذا السياج في الوقت الحالي شبه مستحيل بسبب ارتفاعه وعمقه الكبير، والطلاء الأسود سيزيد من درجة الحرارة في الأيام الحارة، ما يعقد أي محاولات للتسلل”.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة غير النظامية، التي شكلت أحد أبرز محاور برنامجه الانتخابي بعد فوزه في ولايته الأولى عام 2016. ويمتد السياج الحدودي مع المكسيك لمسافة 3200 كيلومتر، وقد أعلن الرئيس الأمريكي سابقًا أنه يعتزم مواصلة تعزيز هذا السياج ومكافحة عمليات الهجرة غير النظامية بشكل أكثر صرامة خلال ولايته الحالية.

ويُذكر أن ترامب سبق أن وعد بـ”إغلاق” الحدود الجنوبية بالكامل حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن تدابير مثل الطلاء الأسود للسياج تمثل جزءًا من استراتيجيته لتأمين الحدود وحماية الولايات المتحدة من العبور غير القانوني.