«السياحة» تفتتح فعاليات الدورة الأولى لـ«أيام غريان للتسوق والحرف والتراث»

برعاية وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، افتُتحت فعاليات الدورة الأولى ل”أيام غريان السياحية للتسوق والحرف والتراث”.

وتُقام الفعاليات في مركز التدريب على الصناعات التقليدية بمدينة غريان بالجبل الغربي، وتستمر يومي 9 و10 يناير.

وشارك في فعاليات الافتتاح، المكلف بتسيير شؤون وزارة السياحة والصناعات التقليدية، نصر الدين ميلاد الفزاني، حيث تم بتنظيم وإشراف مركز تدريب الصناعات التقليدية بالجبل الغربي، وبالتعاون مع مؤسسة ليبيا للتراث والصناعات التقليدية ومنظمة “علو الهمم”.

أكد الفزاني، خلال كلمته بهذه المناسبة، “أهمية إقامة مثل هذه التظاهرات الثقافية والتراثية في المدن التي تزخر بإرث حضاري وسياحي كبير”، مشيرًا إلى ضرورة إظهار هذه المدن بما يليق بمكانتها التاريخية والثقافية، ومثمّنًا الجهود التي بُذلت لتنظيم وإنجاح هذه الفعالية.

كما شهدت فعاليات المهرجان تنظيم معرض للمقتنيات التراثية، بمشاركة واسعة من الحرفيين في مجالات متعددة، من بينها صناعة الألبسة التقليدية، الفخار، المصوغات، والأكلات الشعبية. وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السياحة الداخلية ودعم الحرف والصناعات التقليدية، وإبراز التراث الليبي بمختلف مكوناته.