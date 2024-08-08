السياحة تناقش التعاون مع باكستان والصعوبات التي تواجه شركات الحج

بحث وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، نصر الدين الفزاني، خلال استقباله السفير الباكستاني، انجوم عنايت، سبل تعزيز التواصل وآليات التعاون بين ليبيا وباكستان في مجال الاستثمار السياحي.

وأكد الفزاني، على “أهمية إتاحة الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال في البلدين للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في مجال السياحة والصناعات التقليدية، وتنظيم برامج مشتركة والاستفادة من تجربة باكستان الرائدة، خاصة في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية”.

من جهته، “أثنى سفير باكستان، على دور وزارة السياحة والصناعات التقليدية الليبية في تعزيز التعاون بين البلدين، باعتبار السياحة أداة للتواصل وتقارب الثقافات، وتنطوي على رسالة الأمل والسلام بين الشعوب والمجتمعات، معربا عن ترحيبه بالمبادرات الرامية إلى دعم السياحة بين البلدين”.

وزير السياحة والصناعات التقليدية يستقبل سفير جمهورية باكستان ويبحثان التعاون في مجال السياحة والصناعات التقليدية استقبل… تم النشر بواسطة ‏وزارة السياحة والصناعات التقليدية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٦ أغسطس ٢٠٢٤

وزير السياحة يبحث الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة

من جهة أخرى، استقبل وزير السياحة والصناعات التقليدية، مدير عام غرفة السياحة بالمنطقة الغربية، إلى جانب عدد من مديري الشركات السياحية العاملة في مجال الحج والعمرة.

وتناول اللقاء “الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات السعودية التي تقدم خدماتها للمعتمرين الليبيين، وما يترتب على ذلك من تداعيات قانونية”.

كما تم خلال اللقاء “بحث سبل تنفيذ التحويلات المالية اللازمة لتلك الشركات عبر القنوات الرسمية، مثل المصارف أو من خلال فتح اعتمادات محددة، مما يسهل على الشركات الوفاء بالتزاماتها المالية ويعزز من قدرتها على تقديم خدماتها بشكل فعال”.

وتم الاتفاق مع الوزير “على متابعة الحكم الذى صدر بحق مدير عام شركة مواكب للخدمات السياحية امحمد دخيل السنوسي مع السلطات السعودية وابدى معالية استعداده لمخاطبة جهات الدولة الرسميه بهذا الخصوص نأمل التوفيق والبراءة ل”محمد السنوسي”.

لقاء وزير السياحة يبحث الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة. استقبل معالي وزير السياحة والصناعات… تم النشر بواسطة ‏وزارة السياحة والصناعات التقليدية – ليبيا‏ في الأربعاء، ٧ أغسطس ٢٠٢٤