السياحة تُنظم حفل استقبال فوج رحلة «عدنا إلى حضن الصحراء»

نظمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، برعاية رئاسة ديوان مجلس الوزراء أمس الجمعة، بفندق كورنثيا في طرابلس، حفل استقبال فوج رحلة “عدنا معا إلى أحضان الصحراء” السياحي، في ختام رحلتهم بالصحراء الليبية.

وفي كلمة الافتتاح، رحب وزير السياحة بالفوج السياحي، معبراً عن الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في تنفيذ ودعم رحلة العودة معاً إلى حضن الصحراء وتأمينها، وتوفير سبل الراحة للسياح، مشيرًا إلى التحضير لاستقبال فوج سياحي كبير في شهر ديمسبر المقبل، بالتنسيق والتعاون بين القطاع العام والخاص.

من جانبها أكدت حنان سليمان حسين وكيل وزارة السياحة للشؤون السياحية، على أن ليبيا تتعافى من تداعيات أزماتها، وستستقطب بتاريخها الحافل وتراثها الثقافي والطبيعي المتنوع أفواج السياح الدوليين، في أقرب الآجال.

كما عبر مدير شركة “مرسية” للسياحة علي الكوبه، عن بالغ تقديره للجهات المساندة والداعمة والأجهزة الأمنية والشرطية التي قامت بتوفير الحماية للرحلة طيلة 12 يومًا زار خلالها الفوج السياحي مدن غدامس وغات وجرمة، ومواقع ميغدت وتادرارات أكاكوس وبحيرة أم الماء والحمادة الحمراء، موضحًا أن الرحلة استغرقت حوالي 6 أشهر من العمل المتواصل، الذي تكلل بالنجاح.

وخلال كلمة الشركات الداعمة للرحلة، أكدت مديرة العلاقات بشركة دار الغذاء لاستيراد وتوزيع المواد الغذائية، حرص الشركة على دعم البرامج الاجتماعية والثقافية، ضمن سياسة الشركة ومسؤوليتها الاجتماعية، ومساهمتها في دعم المشاريع الرامية إلى تنشيط الاقتصاد، عبر مساندة البرامج الثقافية والسياحية، وغيرها من المجالات.

وفي ختام الحفل، عبر عدد من السياح عن بالغ سعادتهم بالعودة والتجول في ليبيا، وامتنانهم لحسن الاستقبال والضيافة، ومالقوه من ترحيب عفوي واسع في المدن، والاستمتاع بزيارة صحراء ليبيا، معربين عن أملهم في العودة إلى زيارة ليبيا مرة أخرى فقة أصدقائهم، وسينقلون الصورة المشرقة عن البلاد، وروعة طبيعتها وبهاء تاريخها وطيبة وكرم شعبها.

كما نظمت مراسم تكريم الجهات الداعمة والمساندة وشركة مرسية للسياحة ونقل الركاب نظير مبادرتها للرحلة وحسن تنظيمها، والشركات الداعمة (شركة دار الغذاء لاستيراد وتوزيع المواد الغذائية، وشركة دروب الآمان لإستيراد الآلات ومستلزماتها، وشركة الرحال لمعدات الصيد والتخييم، شركة ديدي لايف، وجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، وغرفة العمليات المشتركة المنطقة الغربية، ومصلحة الجوازات وشؤون الجنسية والأجانب).

وحضر حفل الاستقبال وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالسلام عبدالله اللاهي تيكي، ووكيل الوزارة لشؤون السياحة الدكتورة حنان سليمان حسين، ومدير شركة مرسية للسياحة ونقل الركاب علي الكوبه منظمة الرحلة، وعدد من ممثلي ديوان رئاسة الوزراء، والوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الداعمة والراعية والمرافقين السياحيين، ومديري شركات السياحة، وممثلي المجلس التأسيسي لاتحاد غرف السياحة.

وزارة السياحة بـ #حكومة_الوحدة_الوطنية تنظم حفل استقبال فوج الرحلة السياحية الدولية في طرابلس، تحت شعار "رحلة عدنا معا إلى حضن الوطن". #حكومتنا #ليبيا تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١

وزير السياحة يؤكد لحكومتنا حضور فوج آخر من السياح إلى ليبيا في ديسمبر المقبل خلال حفل استقبال فوج الرحلة السياحية الدولية في طرابلس.. وزير السياحة بـ #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالسلام اللاهي يوضح في تصريحه لحكومتنا أن مثل هذه الأنشطة تعطي صورة إيجابية لليبيا، ويؤكد حضور فوج آخر من السياح إلى ليبيا في شهر ديسمبر المقبل. #حكومتنا #ليبيا تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١