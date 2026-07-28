السيسي: أمن الكويت والدول العربية جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مصر القاطع لأي محاولةٍ للمساس بسيادة دولة الكويت أو تهديد أمنها، مجددًا إدانة القاهرة للهجمات التي تعرضت لها دول الخليج، ومشددًا على أن أمن الدول العربية يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفيٍ أجراه الرئيس المصري مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحث خلاله الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعيات التصعيد المتزايد في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير محمد الشناوي، إن الرئيس السيسي جدد خلال الاتصال إدانة مصر للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت، واصفًا هذه الهجمات بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأكد السيسي رفض بلاده الكامل لأي محاولةٍ تستهدف سيادة الكويت أو العبث بأمنها واستقرارها، مشددًا على تضامن مصر الكامل مع الكويت ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري أشاد بالحكمة التي تتعامل بها القيادة الكويتية مع التطورات الإقليمية، وحرصها على تجنب التصعيد، مؤكدًا أن أمن الكويت وسائر الدول العربية “جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري”.

وأشار السيسي إلى الجهود التي تبذلها القاهرة لاحتواء التوترات الإقليمية والعمل على تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، أعرب أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الدول العربية، ولمساندتها الكويت في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأكد أمير الكويت أهمية مواصلة وتعميق التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين، مثمنًا الجهود المصرية الرامية إلى احتواء التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تشهد المنطقة تحركاتٍ دبلوماسيةً مكثفةً من دول عربية ودولية بهدف الحد من تداعيات التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو الجاري أن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مع إيران في 18 يونيو “لم يعد ساريًا”، وفق تعبيره.

ومنذ ذلك التاريخ، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إن هذه التحركات جاءت ردًا على استهداف سفنٍ تجاريةٍ عبرت مضيق هرمز.

وفي المقابل، أعلنت إيران تنفيذ ضرباتٍ استهدفت قواعد أمريكية في عددٍ من دول المنطقة، متهمةً واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين الجانبين.