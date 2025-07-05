السيسي: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام مصر بمواصلة جهودها والتنسيق مع كافة الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقًا من إيمانها بضرورة استقرار ليبيا باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استقرار مصر.

وجاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث شدد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا لتعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من القيام بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية.

وأعرب السيسي عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا ومشاركتها في هذه العملية عبر نقل الخبرات التنموية لدعم مسيرة التنمية في البلاد.

كما جدد موقف مصر الثابت الداعم لليبيا ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وتوحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن لتلبية تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

من جانبه، عبّر عقيلة صالح عن تقديره للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، مؤكدًا أن دعم مصر يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتسيير المرحلة الانتقالية وصولًا إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

ويأتي هذا بعد استقبال الرئيس المصري خليفة حفتر في مدينة العلمين، حيث أكد السيسي خصوصية العلاقات بين البلدين، مشددًا على أن استقرار ليبيا جزء من الأمن القومي المصري، وداعماً جهود الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا ومسارها التنموي.