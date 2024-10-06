السيسي: الجيش المصري قادر على فعل المستحيل

بالتزامن مع التوترات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خطابا أكّد فيه “أن الجيش المصري قادر على فعل المستحيل”.

وقال السيسي، في خطاب بمناسبة الذكرى 51 لانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر عام 1973: “إن احتفالنا هذا العام بذكري نصر أكتوبر المجيد يأتي في ظروف بالغة الدقة في تاريخ منطقتنا التي تموج بأحداث دامية متصاعدة”.

وبحسب “بوابة أخبار اليوم” المصرية: قال السيسي: “إن التصعيد الإقليمي يأتي وسط أجواء من الترقب على المستوي الدولي ويذكرنا بما حققه المصريون من أجل بناء قواتنا المسلحة للحفاظ علي سلامة هذا الوطن الغالي”.

وأشاد الرئيس المصري بما حققته مصر في حرب أكتوبر، مؤكدا أنه “سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة وإرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم”، وتابع: “انتصار أكتوبر يذكر الجميع بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر علي فعل المستحيل مهما عظم”.

وأكد السيسي أن “روح أكتوبر كامنة في جوهر الشعب المصري ومعدنه الأصيل تظهر جلية عند الشدائد”، لافتا إلى أن “شهر أكتوبر من كل عام يأتي حاملاً معه نسائم الانتصار والمجد”.

هذا وتحل اليوم الأحد، الذكرى الـ51 لحرب الـ6 من أكتوبر 1973، التي خاضها الجيش المصري ضد الجيش الإسرائيلي، وتشير التصنيفات الحالية لجيوش العالم، أن الجيش المصري يحتل المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإيران، على التوالي، متفوقا على الجيش الإسرائيلي الذي يأتي في المرحلة رقم 17 عالميا ورقم 4 في الشرق الأوسط.

ووفقا لموقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي، “يقدر عدد جنود الجيش المصري بمليون و220 ألف جندي بينهم 440 ألفا قوات عاملة و480 ألفا قوات احتياطية و300 ألفا قوات شبه عسكرية، وميزانية الدفاع المصرية تقدر بــ4.3 مليار دولار، كما تصنف القوة الجوية المصرية في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط والمرتبة الـ8 عالميا وتضم ألفا و80 طائرة حربية”.