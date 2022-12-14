«السيسي» الحدود البحرية الغربية لبلاده مع ليبيا

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر الأبيض المتوسط، وقد نشر في الصحيفة الرسمية للدولة في 11 ديسمبر الجاري.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم 8.

كما أكدت المادة الأولى أن خط الحدود البحرية الغربية لمصر ينطلق من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال 25 شرق وصولا إلى النقطة رقم 9.

فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، على أن يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.