السيسي بجوار عمر المختار.. «أصالة» تُثير غضب العرب

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 5 يوليو 2020 - 18:01 | آخر تحديث: 5 يوليو 2020 - 18:36 نُشر: الأحد، 5 يوليو 2020 - 18:01
منوعات
سكرين شووت
أثارت غضب الآلاف من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت الأغنية الأخيرة التي أطلقتها الفنانة السورية أصالة نصري “الحب وسلام”، ردود فعل واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وأشعلت الأغنية، غضبا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور صورة الريس المصري عبد الفتاح السيسي بجانب شيخ الشهداء المجاهد الليبي عمر المختار، خلال الفيديو كليب.

وأثارت الأغنية حفيظة النشطاء على مواقع التواصل لاحتوائها على عدد من صور الحكام مثل صورة آل سعود التي ظهرت تزامنا مع غناء أصالة وهي تقول: «أنا خليفة ربنا بعملي وإيماني.

واعتبر النشطاء أن تلك الصور المرفقة مع تلك الجُمَل تحديدا، هي نوع من التأطير لتوجيه الجمهور، واصفين انبثاق صورة السيسي عن شيخ المجاهدين الليبي عمر المختار، بأنها «وقاحة».

وكتبت الصحفية والناشطة الفلسطينية منى حوا عبر حسابها على تويتر:

واستنكر النشطاء مساواة الأغنية بين عمر المختار ونضاله لتحرير شعبه وبين السيسي وجرائمه في حق شعبه، متسائلين: ♫كيف لمغنية سورية هربت من بطش النظام في سوريا، أن تتغنى بجرائم ديكتاتور آخر في مصر؟».

كما انتقد آخرون إرفاق جملة «أنا الحب والسلام» مع صورة أنور السادات، واصفين الأخير بأنه «عراب معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد النشطاء أن تدخلات أصالة في السياسة وإدلاءها بعدة تصريحات سياسية مؤخرا ودعمها لنظام السيسي، قد خيب آمالهم بشدة، مشيرين إلى أن الأغنية الأخيرة هي أكبر إخفاقات أصالة، وفق تقديرهم.

أما الناشط الليبي إبراهيم قصودة، نشر أغنية أصالة وعلق عليها بالقول: “شعبة الإعلام في المخابرات الحربية المصرية تصدر ألبوم غنائي يضع سفاح القاهرة السيسي مع سيدي عمر المختار آمر الجناح العسكري للحركة السنوسية ولا يضع صورة لمجرم الحرب حفتر.. رسالة واضحة بأن حفتر ليس له أي دور نهائي مجرد ممهد للاحتلال الروسي بمباركة إسرائيلية”.

وكتبت الإعلامية حياة اليماني ساخرة على حسابها في تويتر:” سمك لبن تمر هندي، هذا هو ما قررت أصالة أن تقدمه في العمل المشوه المسمى أغنية، الأحمق فقط يا ست أصالة هو من يضع صورة عسكري منقلب قاتل في نفس الكادر مع مناضل له تاريخ من الشرف والكرامة ولا يفعل ذلك إلا فاسد يضع السم في الحب والسلام ويريدنا أن نبتلعه ولكننا لن نفعل”.

كما علقت الإعلامية اللبنانية غادة عويس: “ما فهمنا والله.. مو على أساس الأسد دكتاتور.. تغنين للسيسي.. معقول يكون أكثر ديمقراطية وعدالة وعفّة من الأسد ونحن مو عارفين؟”.

وعلق أحد رواد تويتر: “عندما ظهرت على قناتي الجزيرة والعربية وقنوات أخرى وهي تتحدى نظام الأسد وتغني أغنية الكرسي التي لحنتها بنفسها لأنها لم تجد شجاعا يلحنها، كانت وقتها قد حازت على احترام جميع شرفاء العالم، أما اليوم وهي تغني للأنظمة المجرمة تحت التهديد أو عن قناعة، فقد سقطت سقطة أوصلتها قعر الخسة”.

من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق، بياناً اليوم الأحد، أدانت فيه ربط صورة شيخ الشهداء عمر المختار ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

آخر تحديث: 5 يوليو 2020 - 18:36
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