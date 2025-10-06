السيسي: حرب أكتوبر علّمتنا أن النصر لا يمنح بل ينتزع

في كلمته اليوم بمناسبة الذكرى الـ52 لحرب أكتوبر 1973، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المنطقة تشهد مرحلة تاريخية دقيقة، وأن مصر تسعى جاهدة لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف أن الأمن والاستقرار الدائمين لن يتحققا إلا من خلال السلام الذي يعتمد على مرجعيات الشرعية الدولية.

وأكد السيسي في تصريحاته أن ملحمة أكتوبر علمت المصريين أن “النصر لا يُمنح، بل يُنتزع”، مضيفًا: “نهنئ شعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة، ونعيد إلى الأذهان روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن”.

كما أشار إلى أن مصر تسعى لسلام شامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤسس لتعايش سلمي بين جميع شعوب المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن حرب أكتوبر 1973 كانت بداية استعادة مصر لأراضي سيناء التي احتلتها إسرائيل لمدة ست سنوات، وهي مناسبة عزيزة على قلوب المصريين، يتم الاحتفال بها سنويًا.