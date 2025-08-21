السيسي في السعودية.. تعزيز الشراكة مع الرياض ومتابعة المستجدات الإقليمية

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إلى مطار نيوم في السعودية، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، في خطوة تؤكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسعودية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما سيناقش الزعيمان تطورات الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، مع بحث الملفات المتعلقة بأمن البحر الأحمر، في إطار جهود البلدين للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وكان توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، استجابة لدعوة من محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وأكد البيان أن الزيارة تأتي “في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والسعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضحت الرئاسة أن المباحثات المقررة بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي في مدينة نيوم ستتطرق إلى سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

كما ستتناول المباحثات المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الوضع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلاً عن القضايا المرتبطة بأمن البحر الأحمر.