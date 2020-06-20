السيسي: مستعدون لتدريب شباب القبائل في ليبيا وتجهيزهم وتسليحهم

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن استعدادهم لتدريب من أسماهم بـ”شباب القبائل” في ليبيا وتجهيزهم وتسليحهم، قائلاً إن ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، على حد تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السيس قوله، إن الموقف اختلف حاليا، مؤكدا أن معادلة الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري والليبي تهتز حاليا، حسب وصفه.

وشدد على أن مصر مستعدة لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة، وفق تعبيره.

وأضاف: “إذا قلنا القوات تتقدم ستتقدم القوات وشيوخ القبائل الليبية على رأسها وعندما تنتهي المسألة ستخرج القوات بسلام لأننا لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلام ليبيا”.

ولفت إلى أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، أو بناء على ما وصفه بـ”السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي”، في إشارة إلى مجلس النواب المنعقد في طبرق.

ونوه بأن أهداف هذا التدخل ستكون حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، على حد وصفه.