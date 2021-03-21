السيسي: مصر على أعتاب موجة 3 لكورونا ونتمنى من الله تعدي على خير

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حذر اليوم الأحد، من أن البلاد على أعتاب الموجة الـ3 من فيروس كورونا.

وقال عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات: “احنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاي برة”.

وأضاف السيسي:” اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللي ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا، ونتمنى من الله أن يلطف بنا”.

وأكمل الرئيس المصري: “بقول أن إحنا من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر، خاصة مع شهر رمضان..وهاتبقى الناس عاوزة العزومات، عاوزين الأمر ينتهي بسلام”. وفقا لروسيا اليوم.