السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه إثيوبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تبقى متفرجة على النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا بشأن ملف مياه نهر النيل، مشددًا على أن القاهرة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها المائي.

وجاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها السيسي في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، حيث أوضح أن مصر اختارت طريق الدبلوماسية واللجوء إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا الخيار ليس ضعفاً، بل يعكس قوة الموقف ونضج الرؤية، وإيمانًا بأن الحوار والتعاون هما السبيل الأفضل لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل دون الإضرار بأي طرف.

وشدد السيسي على رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تتخذها إثيوبيا على نهر النيل، والتي تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب دول الحوض وتقوض أسس العدالة والاستقرار.

وأشار إلى أن التدشين الإثيوبي لسد النهضة أدى إلى إثبات صحة موقف مصر الداعي إلى وجود اتفاق قانوني وملزم ينظم تشغيل السد، موضحًا أن التصرفات الإثيوبية غير المنضبطة في إدارة السد تسببت في أضرار لدولتي المصب نتيجة تدفقات غير منتظمة تمت دون إخطار أو تنسيق.

ودعا السيسي المجتمع الدولي والقارة الإفريقية خاصة إلى مواجهة هذه التصرفات المتهورة من إثيوبيا، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد في حالتي الجفاف والفيضان، ضمن اتفاق يحقق التوازن بين التنمية في دول المنبع وحماية دول المصب.

كما استعرض الرئيس المصري جهود مصر خلال 14 عاماً من المفاوضات الشاقة مع إثيوبيا، والتي اتسمت بالحكمة والرصانة، سعيًا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، وقدم خلالها مصر بدائل فنية تحفظ مصالح جميع الدول، لكنها قوبلت بتعنت إثيوبي يعكس غياب الإرادة السياسية وسعيًا لفرض الأمر الواقع.

وأكد أن النيل هو ملكية مشتركة لكل دوله المتشاطئة، ولا يجوز لإثيوبيا الادعاء بسيادة منفردة على النهر، مشدداً على أن مصر ستظل تدافع عن حقوقها في هذا الملف الحيوي بكل حزم.

وزير الخارجية المصري: لن نسمح بالإضرار بأمن مصر المائي ونرفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، أن مصر تولي أولوية كبيرة للبحث والتطوير في قضايا المياه، مشيرًا إلى أن البلاد تعيش “تحت خط الفقر المائي”، وأن التعاون هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات ندرة المياه.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد عبد العاطي على رفض مصر لأي إجراءات أحادية في ملف نهر النيل، مؤكدًا أن القاهرة “لن تسمح بالإضرار بالشعب المصري أو مصالحه المائية الحيوية”.

وأشار إلى أن تحركات مصر تعتمد على التزام صارم بالقانون الدولي ومبادئ التعاون والتشاور، محذرًا من خطورة التصرفات المنفردة التي تهدد الأمن المائي للبلاد.

ويُعقد “أسبوع القاهرة للمياه” هذا العام تحت شعار “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية”، بحضور خبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.

يأتي هذا التصريح وسط تصاعد التوترات بشأن سد النهضة، بعد إعلان إثيوبيا مؤخرًا الانتهاء من تشغيل السد رسميًا. وكانت مصر قد اعتبرت الخطوة “أحادية وغير قانونية”، ووجهت خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أن تصرفات أديس أبابا تمثل “خرقًا للبيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 2021”.