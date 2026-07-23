السيسي: مصر مرت بظروف صعبة لكنها واصلت مسيرة «البناء والتنمية»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية ظروفًا صعبة وتحديات غير مسبوقة، في ظل منطقة تشهد حروبًا وأزمات متلاحقة، مشددًا على أن الدولة المصرية واصلت مسارها في البناء والتنمية والحفاظ على مقدراتها.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة وجهها إلى المواطنين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو 1952، حيث أكد أن استحضار ذكرى ثورتي يوليو و30 يونيو لا يقتصر على الاحتفال فقط، بل يمثل فرصة لتجديد التقدير للأبطال، ومراجعة التجارب السابقة، واستخلاص الدروس، والبناء على الإنجازات من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لمصر.

وقال السيسي إن مصر واصلت مسيرتها رغم الظروف الإقليمية الصعبة والضغوط الكبيرة التي أحاطت بها، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية أزمات وحروبًا متتالية أثرت على عدد من دولها.

وأضاف الرئيس المصري أن الدولة تحملت خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، لكنها استمرت في طريقها “ثابتةً على نهجها” بهدف بناء المستقبل والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأشار السيسي إلى أن ثورة يوليو شكلت، بحسب وصفه، مصدر إلهام لحركات التحرر في العالم الثالث، وأسهمت في تعزيز استقلال مصر وسيادتها وترسيخ قرارها الوطني.

وأوضح الرئيس المصري أن مصر تستخلص حتى اليوم الدروس من تجربة ثورة يوليو، خصوصًا فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة قوية، مؤكدًا أن الاستفادة من التجارب التاريخية تحتاج إلى العمل المستمر وتطوير مؤسسات الدولة.

وتابع السيسي أن مصر منذ عام 2014 بدأت مسيرة واسعة للتنمية والتطوير، موضحًا أن الدولة واجهت الإرهاب وتمكنت من القضاء عليه، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات كبرى شملت تطوير البنية الأساسية، وإنشاء مدن جديدة، وتطوير المناطق العشوائية، واستصلاح الأراضي الصحراوية.

وأضاف الرئيس المصري أن الدولة عملت على إنشاء محطات لإنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة، إلى جانب زيادة الاكتشافات البترولية والغازية، بما يعزز الأمن الاقتصادي لمصر ويدعم دورها كمركز إقليمي للطاقة.

كما تطرق السيسي إلى المشروع القومي “حياة كريمة”، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف تحسين مستوى معيشة ملايين المصريين وتوفير بيئة حضارية تتناسب مع متطلبات الحياة الكريمة.

وجدد الرئيس المصري التأكيد على أن قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على أمنها واستقرارها وتجاوز الأزمات والتحديات جاءت بفضل ما وصفه بعزيمة الشعب المصري، وعمله المستمر، وصبره، ووعيه بالظروف المحيطة، وتمسكه بثبات الدولة.

وتأتي كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع إحياء مصر الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو 1952، وهي مناسبة وطنية تستعيد خلالها الدولة محطات تاريخية مرتبطة بالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها مصر منذ منتصف القرن العشرين.

كما تأتي التصريحات في ظل استمرار التحديات الإقليمية التي تواجه دول المنطقة، من بينها النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على عدد من الدول.